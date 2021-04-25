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Gündem Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından verilen bilgiye göre, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı olacağı ve bölgede yaşayanlardan dikkatli olunmaları istendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 01:59:00 -
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

MGM, yarın için iki bölgeye hava durumu uyarısı geçti. Yapılan açıklamada, "Yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu’ya taşınacağı tahmin edilmektedir. Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Toz taşınımı etkisinin 26 Nisan Pazartesi saat 23.00 sıralarına kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

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