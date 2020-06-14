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Aktüel

Meteorolojiden Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 09:10:55 -
Meteorolojiden Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





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