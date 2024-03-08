Meteoroloji tahminleri: Zirai don geliyor... O illerde yaşan çiftçilerimiz önlem alsın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkede bazı kesimlerde zirai don geliyor deyip çiftçileri uyardı.
Yurdun bazı bölgelerine yönelik zirai don uyarısında bulunuldu.
AA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, cumartesiyi pazara bağlayan gece Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ta hafif şiddette don beklendiği belirtildi.
Pazar ve pazartesi günleri ise İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde orta şiddette yer yer kuvvetli don öngörülüyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşanlar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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