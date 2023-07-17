  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O iddia kulislere bomba gibi düştü! Yerel seçimler öncesi CHP ile İYİ Parti arasında flaş gelişme

Yunan Bakan'dan Hakan Fidan çıkışı!

Ümit Özdağ’dan şoke eden "MİT" iddiası! Seçimleri kazansaydık...

Lavrov üstüne basa basa söyledi! "Bu bir tehdittir, felaket olur"

Amerikalılar ve İngilizler şok içinde kalarak duyurdu: Türkiye SİHA'lardan çok o silahı dünyaya yollamaya başladı

Sapkınlığa tepkiler büyüyor! Ekrem’in Feshanesi’ndeki sapık sergiye protesto

Meclisi öne sürerek işçilerin hakkını vermiyor! Mansur işçileri kışkırtıyor

Darbe gerçekleşseydi, DEAŞ, YPG/PKK Türkiye’ye girecekti! Binlerce teröristi sınırımıza yığdılar

100'e yakın ülkeye silah gönderen Türk şirketinden flaş karar! 'Yok artık' dedirten adımı Türkiye ile paylaştılar

Gözler Merkez Bankası'nda
Gündem Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Türkiye bu tarihten itibaren kavrulacak!
Gündem

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Türkiye bu tarihten itibaren kavrulacak!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 16:20:00 -
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Türkiye bu tarihten itibaren kavrulacak!

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre; Türkiye genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar artacak. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere yurt genelinde yükselecek sıcak havaya karşı yetkililer vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

Halen Batı ve Güney bölgelerinde etkili olan sıcak hava dalgasının, çarşamba gününden itibaren ülkenin genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda şu ifadeleri yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (°C):

Ankara : 32-36
İstanbul : 32-35
İzmir : 37-38
Edirne : 38-41
Çanakkale : 34-40
Muğla : 39-41
Adana : 35-37
Antalya : 39-41
Kayseri : 31-34

Sıcaklara karşı uyarı

Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji kötü haberi duyurdu: O iller için korkutan kritik uyarı, cehennem sıcakları geliyor!
Meteoroloji kötü haberi duyurdu: O iller için korkutan kritik uyarı, cehennem sıcakları geliyor!

Yaşam

Meteoroloji kötü haberi duyurdu: O iller için korkutan kritik uyarı, cehennem sıcakları geliyor!

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor
Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Gündem

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Meteoroloji'den uyarı geldi! O illerde nefes almak bile güçleşecek
Meteoroloji'den uyarı geldi! O illerde nefes almak bile güçleşecek

Yaşam

Meteoroloji'den uyarı geldi! O illerde nefes almak bile güçleşecek

Bunaltıcı hava, bu dönem böylesi bir ilk olacak: Meteoroloji'den tahmin, raporu yayımladı! Kaç gün daha devam edecek?
Bunaltıcı hava, bu dönem böylesi bir ilk olacak: Meteoroloji'den tahmin, raporu yayımladı! Kaç gün daha devam edecek?

Yaşam

Bunaltıcı hava, bu dönem böylesi bir ilk olacak: Meteoroloji'den tahmin, raporu yayımladı! Kaç gün daha devam edecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23