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Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için beklenen kar ve karla karışık yağmur için resmi internet sitesi üzerinden son dakika açıklaması yaptı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 16:28
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Yozgat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ile Trabzon merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6-12 derece) olmak üzere azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ile Trabzon merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması beklendiğinden heyelan, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km7sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 16:28
  1. Yozgat
  2. Trabzon
  3. Sivas
  4. Samsun
  5. Rize
  6. Ordu
  7. Giresun
  8. Artvin
  9. Hava durumu
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