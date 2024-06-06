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Gündem Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Öğleden sonra...
Gündem

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Öğleden sonra...

Yeniakit Publisher
2024-06-06 10:34:00 -
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Öğleden sonra...

Meteoroloji, öğleden sonra mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte biraz azalacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte biraz azalacağının tahmin edildiğini açıkladı.

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