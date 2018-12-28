Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, sis görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.



Ülke genelinde hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacağı, ısının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



