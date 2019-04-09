Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Mardin ve Batman ile Şırnak'ın batısı ile Şanlıurfa'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ege Bölgesi'nde ise İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.