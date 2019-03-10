0553 313 94 23

Meteorolojiden sıcaklık açıklaması! Devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilerde, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yer yer devam edeceği öğrenildi.

10 Mart 2019 Pazar 11:24
Meteorolojiden sıcaklık açıklaması! Devam edecek

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Çığ tehlikesi var

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5- 9 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 17

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 22

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:24
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Rize
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Erzurum
  7. Diyarbakır
  8. Artvin
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Adana
  12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  13. Hava durumu
  14. sıcak havalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reşit Alkan’ın seçim irtibat bürosu açıldı
    1. Reşit Alkan’ın seçim irtibat bürosu..
    2. İzmir Demokrasi Üniversitesinden kadın..
    3. Hakkari’deki sokak hayvanları sağlık..
    4. PYBS başvurusu ne zaman? | 2019..
    5. YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman..
    6. Karamollaoğlu: Seçimlerde oyumuzu..
    7. Saha komiserlerinden kitap yardımı
    8. Yeni Malatyaspor'un kalesi düştü
    9. Güneşin doğuşu çok yakın
    10. Kendi dâvâsını üstlenemeyen ümmetin..
    11. Eski Başbakan bu sabah vefat etti
    12. Teknosa'dan, "Teknoloji Haftası'nda"..
    13. Binamız yıkılıyor ve ömür sermayemiz..
    14. Kemal Anadol Mahalle Merkezi açıldı
    15. ATM dolandırıcıları, lokma hayrında..
    16. Safronbolu'da hafta sonu yoğunluğu
    17. Etiyopya Havayolları'na ait uçak düştü
    18. Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler
    19. Valladolid Real Madrid maçı ne zaman..
    20. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!..
    21. "Türkiye tamamen güvenli bir seyahat..
    22. Osmanlı'dan bugüne Türklerin spor..
    23. FETÖ ve PKK algı operasyonu peşinde
    24. BASKİ Ayvalık’tan vazgeçmiyor
    25. İnter SPAL maçı ne zaman saat kaçta..
    26. İzmir Büyükşehir’den büyük başarı
    27. Konseyin Kadınlar Günü programına..
    28. 157 kişiyi taşıyan uçak düştü!
    29. Polis, sigara içilen mekanları tek tek..
    30. Bağımlılık Bilim Komisyonu oluşturulacak
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor