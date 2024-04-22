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Yerel Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!
Yerel

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 22:46:00 - 2024-04-22 22:48:29
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çarşamba gününden itibaren Muğla'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde artacağını açıkladı.

Yapılan uyarıda, “Meteorolojik değerlendirmelere göre; Muğla genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarının artmaya devam etmesi beklenmektedir. Muğla’da hava sıcaklığının Çarşamba günü 26, Perşembe 23, Cuma 24 ve Cumartesi günü de 27 derece dolayında seyretmesi bekleniyor." denildi.

Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi:

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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