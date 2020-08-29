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Gündem Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Türkiye hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca sıcak havaların etkisine giriyor. Sıcak hava dalgası konusunda uyarılarda bulunan Meteoroloji, güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 23:19:00 -
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji tarafından verilen son bilgiye göre, Cumartesiden itibaren sıcaklıklar Karadeniz’e kıyı illerimizde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde ise 4 ila 8 derece artacak.

11-16 saatleri kritik

Etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili olarak uyarılarda bulunan Meteoroloji, güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Önümüzdeki hafta bazı illerimizde sıcaklık değerleri şöyle tahmin ediliyor:

İstanbul 31-33, Ankara 32-36, Antalya 35-38, İzmir 36-38, Adana 36-40, Samsun 28-29, Diyarbakır 38-41, Erzurum 29-31, Trabzon 26-28 derece civarında.

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