Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Orada yaşayan vatandaşlar dikkat edin! Kuvvetli rüzgar, sağanak yağış var

Meteoroloji'den gelen yeni rapora göre yarın (7 Temmuz Pazar) yurdun bazı yerlerinde kuvvetli sağanak yağış bazı yerlerinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre yurtta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yağışlar da etkisini sürdürecek. Ayrıca, bazı yerlerde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sinop ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yazı kurak geçiren Orta Karadeniz’de günlerdir beklenen yağışlar dün akşamdan itibaren etkili olmaya başladı. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘gök gürültülü sağanak yağış’ uyarısı yaptı.

Yapılan uyarıda “Son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Uyarıların ardından ilgili kurumlar muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuza geçirildi.

AFAD'dan mesajlı uyarı

AFAD da vatandaşların telefonlarına şu mesajı gönderdi:

"Meteorolojiye göre bugün Samsun'da yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, ulaşımda aksamaya karşı dikkatli olun."