Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.15 Ağustos 2019 Perşembe 09:26
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sondeğerlendirmelerine göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı,Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniyeçevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu,Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutluve açık geçmesi bekleniyor.
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