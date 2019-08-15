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Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:26
Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sondeğerlendirmelerine göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı,Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniyeçevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu,Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutluve açık geçmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:26
  1. Karadeniz
  2. Edirne
  3. Eskişehir
  4. Antalya
  5. Marmara
  6. Ankara
  7. Kahramanmaraş
  8. Akdeniz
  9. Adana
  10. Hatay
  11. Çankırı
  12. Osmaniye
  13. Batı Karadeniz
  14. Kırklareli
  15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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