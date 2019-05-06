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Meteoroloji'den sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batısından başlayan sağanak yağışlar, iç ve doğu bölgeleri de etkisi altına alacak. Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenirken, toz taşınımı uyarısı da yapıldı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 06:44
Meteoroloji'den sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç),Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Iğdır, Ağrı ve Van hariç) ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 4°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 06:44
  1. Iğdır
  2. Van
  3. Samsun
  4. Hatay
  5. Ağrı
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