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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji tahminlerine göre; Sakarya hariç Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:06
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Sakarya hariç Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak olması, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. 

Yağışların Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli olması, rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor. 

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:06
  1. Kırıkkale
  2. Kırşehir
  3. Ankara
  4. Eskişehir
  5. Marmara
  6. Ege
  7. Sakarya
  8. yağmur
  9. Meteoroloji
  10. akdeniz
  11. gök gürültüsü

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