Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Türkiye geneli hava durumu için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Bugün başta İstanbul olmak üzere birçok kentte etkili olan sağanak yağışlar Perşembe gününe kadar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın saat 18.00'e kadar etkili olacağı bildirildi.

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre Perşembe gününe kadar Marmara, Karadeniz bölgesi ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor.