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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere bir çok kenti etkisi altına alan sağanak yağışlar için bir kez daha uyardı. Marmara Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe gününe kadar Marmara bölgesinde yağış var. İşte 5 günlük hava durumu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 23:11
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Türkiye geneli hava durumu için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Bugün başta İstanbul olmak üzere birçok kentte etkili olan sağanak yağışlar Perşembe gününe kadar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların yarın saat 18.00'e kadar etkili olacağı bildirildi.

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre Perşembe gününe kadar Marmara, Karadeniz bölgesi ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. 

 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 23:11
  1. Karabük
  2. Tekirdağ
  3. Muş
  4. Kütahya
  5. Kırklareli
  6. İstanbul
  7. Bolu
  8. Bingöl
  9. Afyon
  10. yağmur
  11. sağanak
  12. meteoroloji
  13. hava durumu

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