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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars, Ardahan, Bolu, Karabük, Kastamonu, Kütahya ve Uşak çevreleri ile Samsun ve Manisa'nın doğu, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:24
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara’nın güneybatısı ile öğle saatlerinde Sinop ve Samsun'un kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri parçalı bulutlu 32

İstanbul: Parçalı bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu 33

Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:24
  1. Trabzon
  2. Sinop
  3. Samsun
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Erzurum
  7. Diyarbakır
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. Yağış
  12. yağmur
  13. Meteoroloji

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