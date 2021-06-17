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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
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Aktüel Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

İstanbul ve Trakya'da yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 18:26:00 -
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Yarın gün boyu devam etmesi beklenen yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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