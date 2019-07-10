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Meteorolojiden sağanak uyarısı! Sabaha kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı duyuruya göre, Marmara'nın batısında bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge geneline yayılması ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:02
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Sabaha kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop), yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın batısında bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge geneline yayılacağı ve yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, Trakya'da yarın sabah saatlerinden sonra, bölge genelinde öğle saatlerinin ardından etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Vatandaşların, söz konusu bölgelerde görülecek yağış nedeniyle meydana gelebilecek fırtına, yerel dolu, ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesive ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:02
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Bartın
  4. Zonguldak
  5. Sinop
  6. Kastamonu
  7. Bolu
  8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  9. fırtına
  10. yerel dolu
  11. ani sel
  12. su baskını
  13. yıldırım
  14. çatı uçması
  15. ağaç veya direklerin devrilmesi
  16. Sağanak uıyarısı
  17. sağanak yağış
  18. son dakika
  19. Marmara Bölgesi
  20. Karadeniz Bölgesi

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