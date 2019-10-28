  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

2019-10-28 13:48:00 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın hava Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. 

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

 

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23