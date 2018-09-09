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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yayımlanan 5 günlük hava durumuna göre, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde hafta boyunca sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

09 Eylül 2018 Pazar 23:15
Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Sıcak havalar kendini artık sağanak yağışa bıraktı. Ağustos ayının son günlerinde etkili olan bunaltıcı hava, Eylül ayıyla birlikte sağanak yağışa döndü. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok kentinte sağanak yağış etkili olacak. Pazartesi günü başlayacak olan sağanak yağışlar hafta bitimine kadar devam edecek.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 23:15
  1. Karabük
  2. Tekirdağ
  3. Muş
  4. Kütahya
  5. Kırklareli
  6. İstanbul
  7. Bolu
  8. Bingöl
  9. Afyon
  10. sağanak
  11. Meteoroloji

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