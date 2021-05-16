Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatleri itibarıyla söz konusu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Marmara'nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzey ve doğu kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya'nın kuzey kesimleri) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi için de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmaması ve mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle bölgenin batı ve güneybatı, doğusunda kuzey ile kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Konya

Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Konya'nın kuzey ve kuzeybatı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.