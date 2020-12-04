Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur’un doğu ve Isparta’nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sağanak uyarısı

Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerelmektedir.

Marmara Bölgesi

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu EDİRNE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu AYDIN °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak yağışlı İZMİR °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı MUĞLA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kemer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kemer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİNGÖL °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık ERZURUM °C, 5°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık KARS °C, -1°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık VAN °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.