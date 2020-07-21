Meteorolojiden "sağanak" uyarısı

ANKARA (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz'in kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

