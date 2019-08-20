Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Yağmur geliyor

Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından İstanbul'da bulutlar hakim olmaya başladı.

BATI KARADENİZ'E ÇOK KUVVETLİ

Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu geceden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Duyuruda bölge sakinlerine, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

ANKARA İÇİN SAAT VERİLDİ

Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün saat 22.00'ye kadar Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Kahramankazan, Gölbaşı, Haymana, Polatlı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



DÜZCE VALİLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü tahminlerine dayanarak Düzce Valiliği yarın Düzce için yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü için ise Düzce yarın turuncu alan ilan edildi.

Geçtiğimiz ay Düzce'ye metrekareye 161 kilogram yağış düşmüş, Esmahanım ve Uğurlu köyü başta olmak üzere Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde sel felaketi meydana gelmişti. Düzce Valiliği yarın Düzce için yağış uyarısında bulundu. Metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşeceği, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar veya heyelan meydana gelebileceği ilgililerin tedbirli olması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan 21 Ağustos tarihli haritada ise Düzce turun alan ilan edildi. Düzce dışında Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’da turuncu alan ilan edildi. Ayrıca Bolu ve Karabük’te sarı alan ilan edildi. Turuncu alan uyarısında ise : 'Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.' denildi.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul'un boğazlar ile sahil kıyıları için yapılan uyarı sonrasında hafta sonu selin yaşandığı başta Eminönü olmak üzere sahil kıyılarında karabulutlar hakim olmaya başladı.



Marmara Bölgesi için ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ile Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İBB UYARMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte perşembe gününe kadar aralıklarla sağanağın etkili olacağını belirterek, vatandaşları ani yağış ve su baskını riskine karşı uyarmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM verilerine göre, kentte iki gün boyunca aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtilmişti.

Açıklamada, İBB'nin yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldığı anlatılarak, "İstanbul'da perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak riski bulunuyor. İBB ekipleri, ani ve kuvvetli yaz yağmurlarının, yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, vatandaşların da ani yağış ve su baskını riskine karşı dikkatli olması uyarısında bulunulmuştu.