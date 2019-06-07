Meteoroloji'den o kente uyarı!
Meteoroloji’den Kastamonu ve çevresine yönelik bir uyarı geldi. Yapılan uyarıya göre devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Devrekani, Taşköprü, Küre ve Bozkurt ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.07 Haziran 2019 Cuma 06:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kastamonu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Devrekani, Taşköprü, Küre ve Bozkurt ilçelerinde kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor. Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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