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Meteorolojiden o illere uyarı!

Meteorolojiden yapılan açıklamada Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısında bulunuldu.

25 Ekim 2018 Perşembe 09:31
Meteorolojiden o illere uyarı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli, Elazığ ve Malatya'nın güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin1-3 derece altında olması beklenen 5 ilde, rüzgarın ise güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Yağışların Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması, rüzgarın ise bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 09:31
  1. Tunceli
  2. Malatya
  3. Elazığ
  4. Bingöl
  5. Adıyaman
  6. hava durumu
  7. sağanak uyarısı

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