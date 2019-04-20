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Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

20 Nisan 2019 Cumartesi 15:56
Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:56
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Şanlıurfa
  4. Siirt
  5. Mardin
  6. Diyarbakır
  7. meteoroloji
  8. yağış

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