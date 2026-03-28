Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı Bakan Uraloğlu’ndan Karadeniz’e demiryolu müjdesi Ulaştırmaya dev yatırım Avukat Yaşar Baş CHP’lileri böyle faka bastırdı! “Yargılamaların yayınlanmasını isteyen kendileriydi” Bu CHP’liler çıldırmış olmalı: Ahlaksızlığı savunmak için nöbetine yattılar! Şer odaklarına 'ATMACA' tokadı! Milli füzenin kara hedefini paramparça ettiği o anlar yayınlandı: Artık kaçacak yeriniz yok! Büyük yürüyüş pazar günü! İsrail-ABD katliamına karşı İstanbul tek yürek Her şey enerjide bağımsız Türkiye için: İki şehir için daha onay çıktı! Yanlış duymuyorsunuz! Türkiye toprakları kendi kendine genişliyor Apartman sahiplerine yeni vergi: Süre doluyor, beyan etmeyene ağır ceza "Bakan Şimşek'in ortağı ihale kaptı" denmişti... Bu yalan da ellerinde patladı! Gerçek çok başka çıktı
CHP’de korku dağları sardı! "Sıradaki ben miyim?" paniği

Ahlak çöküşünün durdurulamadığı CHP'de korku dağları sararken "sıradaki ben miyim?" paniği yaşanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki kirli çarklar bir bir deşifre olurken, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ten itiraf gibi bir açıklama geldi.

Savcılığın mercek altına aldığı 17 şaibeli ihale dosyasına "olur" veren Güç, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in akıbetinden korktuğunu gizleyemedi: "Beni de bir gün alabilirler!"

 

Yolsuzluk dosyaları uykularını kaçırdı

Yıllardır İzmir’in kaynaklarını çarçur eden, liyakat yerine yandaş kayırmayı esas alan CHP belediyeciliğinde hesap vakti yaklaşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcılığı yaptığı dönemde adı şaibeli işlere karışan Çağatay Güç, savcılığın nefesini ensesinde hissedince ne yapacağını şaşırdı.

17 ayrı ihale dosyasında imzası bulunan Güç, yargı önünde hesap vereceği günün korkusuyla adeta "gün saymaya" başladı.

 

Suçu üzerinden atma telaşı

Yargı kıskacına giren Çağatay Güç, yaptığı açıklamada sorumluluktan kaçmak için topu üzerinden atmaya çalıştı. "Harcama yetkisi daire başkanındaydı" diyerek kendini aklamaya çalışan CHP’li başkan, "Olur verdim diye beni almaları hukuken mümkün değil" sözleriyle sığınacak liman aradı.

Ancak aynı Güç, adaletin kılıcının partizanlık dinlemediğini bildiği için itirafını şu sözlerle noktaladı: "Soyer’i de almaları mümkün değildi. Beni de bir günde alabilirler!"

İzmirli hizmet bekliyor, onlar adliye koridorlarını düşünüyor

İzmir halkı; hizmetsizlikten, çukurdan ve kötü koku probleminden kırılırken CHP kadrolarının tek derdinin geçmişteki kirli dosyaların üzerini örtmek olduğu bir kez daha tescillendi.

Kamuoyu şimdi soruyor: Madem her şey hukuka uygundu, bu "bir gece ansızın alınma" korkusu neden?

Ahlaksızlıkta Sözcü-CHP ittifakı! Otel odasında personeliyle basılan başkana avukatlık
Ahlaksızlıkta Sözcü-CHP ittifakı! Otel odasında personeliyle basılan başkana avukatlık

Gündem

Ahlaksızlıkta Sözcü-CHP ittifakı! Otel odasında personeliyle basılan başkana avukatlık

CHP geldi geleli her gün bir vukuat! İETT otobüsü biçti!
CHP geldi geleli her gün bir vukuat! İETT otobüsü biçti!

Gündem

CHP geldi geleli her gün bir vukuat! İETT otobüsü biçti!

‘Bunlar adam olmayacak’ FETÖ’cüler de sonunda CHP'den umudunu kesti
‘Bunlar adam olmayacak’ FETÖ’cüler de sonunda CHP'den umudunu kesti

Gündem

‘Bunlar adam olmayacak’ FETÖ’cüler de sonunda CHP'den umudunu kesti

İstanbul'da CHP kabusu
İstanbul'da CHP kabusu

Gündem

İstanbul'da CHP kabusu

