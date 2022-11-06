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Aktüel Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Adana ve Hatay için yarın sabahtan itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 13:56:00 -
Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın güneyi ile Hatay'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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