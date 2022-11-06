Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın güneyi ile Hatay'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.