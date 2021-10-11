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Yaşam Meteorolojiden o bölgelere sağanak uyarısı!
Yaşam

Meteorolojiden o bölgelere sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve Kıyı Ege'de yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 12:22:00 -
Meteorolojiden o bölgelere sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde günün ilk saatlerinden gece yarısına kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Ege Bölgesi genelinde ise güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat) ile kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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