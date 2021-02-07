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Aktüel Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı: Bu gece başlıyor
Aktüel

Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı: Bu gece başlıyor

Bu geceden itibaren özellikle Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü meydana gelebilecek soba ve baca zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 14:43:00 -
Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı: Bu gece başlıyor

Güncel hava durumu tahminine göre, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın gece saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden itibaren başlayacak etkili rüzgarın Güney ve Güneybatı yönlerinden bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri) fırtına (50-70 kilometre/saat), bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri) ise yer yer kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Zehirlenmelere dikkat

Açıklamada, meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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