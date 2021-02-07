Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı: Bu gece başlıyor

Güncel hava durumu tahminine göre, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın gece saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden itibaren başlayacak etkili rüzgarın Güney ve Güneybatı yönlerinden bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri) fırtına (50-70 kilometre/saat), bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri) ise yer yer kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Zehirlenmelere dikkat

Açıklamada, meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

7 Şubat hava durumu

İstanbul: 17 derece, az bulutlu

Ankara: 17 derece, az bulutlu

İzmir: 19 derece, az bulutlu

Antalya: 21 derece, az bulutlu

Trabzon: 15 derece, çok bulutlu/yer yer yağışlı