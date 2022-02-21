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Aktüel Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren 11 ildeki bazı bölgelerde kuvvetli, bazı yerlerde de çok kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 20:07:00 -
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Antalya'nın doğusunda aralıklarla görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde kuvvetli, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde ise çok kuvvetli olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Güney Ege kıyılarında aralıklarla görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın da İzmir'in güney ilçeleri ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli olacağı ifade edildi.

Hatay ve Osmaniye çevrelerinde de kuvvetli sağanak görüleceği aktarılan açıklamada, Isparta'nın güneyi ile Burdur'un güney doğusunda görülecek yağışların kuvvetli olmasının beklendiğine işaret edildi.

Açıklamada, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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