Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı! İşte o bölge ve şehirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Niğde, Kayseri, Sivas Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Rüzgârın Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.