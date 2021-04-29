  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı! İşte o bölge ve şehirler
Gündem

Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı! İşte o bölge ve şehirler

Rüzgârın Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 05:02:00 -
Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı! İşte o bölge ve şehirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Niğde, Kayseri, Sivas Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Rüzgârın Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü Hakan Şükür'den büyük ahlaksızlık! Kendi yediği haltları unutup onları hedef gösterdi
Siyaset

FETÖ'cü Hakan Şükür'den büyük ahlaksızlık! Kendi yediği haltları unutup onları hedef gösterdi

17/25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'yü savunmaya devam eden ve ABD'ye kaçarak örgütün kucağına oturan Hakan Şükür, başta Fenerbahçe Teknik So..
Altın da açıklamayı bekliyordu! FED, kararını açıkladı
Ekonomi

Altın da açıklamayı bekliyordu! FED, kararını açıkladı

Son dakika haberine göre; ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmedi.

TRT 1'in Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde bomba patladı
Medya

TRT 1'in Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde bomba patladı

TRT 1'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna usta oyuncu Demir Karahan dahil oldu. Karahan, dizide "..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay