Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın kapalı ve çok bulutlu, aralıklı ve kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 4, Hakkâri’de 3, Bitlis ve Muş’ta 2 derece olacağı tahmin edilmektedir.

Bölge genelinde beklenen kuvvetli kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar, görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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