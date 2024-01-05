  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2023'te en fazla ihracat yapan Türk savunma ve havacılık sanayisi şirketleri belli oldu! İşte o liste...

Mehmet Metiner AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı: Reis tarafından ilan edilecek

Utanmazlığın dik alası! CHP’li vekil yumruğu savundu

Kassam'ın özel silahı Şavaz'da dikkat çeken detay

Doğal gaz yardımları ne zaman hesaba yatacak? Doğalgaz fatura yardımı ne olacak, yardımından kimler yararlanabilecek?

Son dakika! Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için saat verildi

Petrol fiyatları son dakika: Akaryakıtta benzine ve motorine zam geldi! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı kaç lira ve mazot fiyatı kaç TL?

Atatürk yoksa bizde yokuz niye diyemedin Ali Koç! Litvanya'da müsabaka...

Araç sahipleri, Toyota gemileri yaktı! Sipariş takvimini duyurdu: 2024'ün en çılgın Corolla kampanyası! İşte detaylar

NATO ülkeleri binlerce Patriot füzesi için harekete geçti! Kritik karar, dünyanın en iyisi olmak istiyor
Gündem Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı
Gündem

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-01-05 08:47:00 -
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın kapalı ve çok bulutlu, aralıklı ve kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 4, Hakkâri’de 3, Bitlis ve Muş’ta 2 derece olacağı tahmin edilmektedir.

Bölge genelinde beklenen kuvvetli kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar, görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meteorolojiden kötü haber
Meteorolojiden kötü haber

Avrupa

Meteorolojiden kötü haber

Kar yağış uyarısı uzman isimden geldi: maalesef ülkemize kuvvetli yağış geliyor
Kar yağış uyarısı uzman isimden geldi: maalesef ülkemize kuvvetli yağış geliyor

Aktüel

Kar yağış uyarısı uzman isimden geldi: maalesef ülkemize kuvvetli yağış geliyor

4 Ocak Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji'den yağış uyarısı!
4 Ocak Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Yaşam

4 Ocak Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Meteoroloji illeri tek tek saydı! Kuvvetli geliyor
Meteoroloji illeri tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Gündem

Meteoroloji illeri tek tek saydı! Kuvvetli geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23