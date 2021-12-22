Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Amasya ve Çorum dışında Karadeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Denizli, Isparta, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar bekleniyor

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çığ tehlikesi: Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un Boğaz çevresi ve Karadeniz'e Bakan kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusu ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ege

Parçalı ve az bulutlu, Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Isparta çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Amasya ve Çorum dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların. Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.