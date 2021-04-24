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Aktüel Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Erzurum ve Erzincan'da yarın saatteki hızı 60-80 kilometreyi bulacağı tahmin edilen kuvvetli fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 19:10:00 -
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki ilde rüzgarın yarın sabahtan itibaren yer yer fırtınaya dönüşmesi öngörülüyor.

Güneyden esecek rüzgarın öğle vakti saatteki hızının 30-60 kilometreyi bulması, kısa süreli kuvvetli fırtınanın ise saatteki hızının 60-80 kilometre olması bekleniyor.

Yarın akşam etkisini yitireceği tahmin edilen fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama ile karbonmonoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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