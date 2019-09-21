Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı

Eylül ayının ortaları itibari ile, sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havalara bıraktı. Hal böyle olunca, gün içerisinde çeşitli saatlerde planları olan vatandaşlar 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM, Karadeniz merkezli birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken kurum, ulaşımda aksamalar karşısında da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülmesi beklenen sağanak yağışların, Pazar günü sabah saatlerine kadar Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un doğu ilçeleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Rize ile Artvin kuzey ilçelerinde şiddetli (76-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte heyelan, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batı Karadeniz'in kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu'da rüzgarın hızı 70 km'yi buluyor

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa),Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre yurtta hava durumu ise şöyle...

ANKARA: 18, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 21, Parçalı bulutlu

İZMİR: 26, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık

MERSİN: 30, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 19, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor

SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor

TRABZON: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 19, Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

MALATYA: 26, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık