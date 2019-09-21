Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada birçok il için gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada vatandaşların heyelan, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olması istendi.21 Eylül 2019 Cumartesi 12:19
Eylül ayının ortaları itibari ile, sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havalara bıraktı. Hal böyle olunca, gün içerisinde çeşitli saatlerde planları olan vatandaşlar 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM, Karadeniz merkezli birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken kurum, ulaşımda aksamalar karşısında da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülmesi beklenen sağanak yağışların, Pazar günü sabah saatlerine kadar Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un doğu ilçeleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Rize ile Artvin kuzey ilçelerinde şiddetli (76-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte heyelan, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Batı Karadeniz'in kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu'da rüzgarın hızı 70 km'yi buluyor
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa),Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre yurtta hava durumu ise şöyle...
ANKARA: 18, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 21, Parçalı bulutlu
İZMİR: 26, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık
MERSİN: 30, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 19, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor
SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor
TRABZON: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 19, Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
MALATYA: 26, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık
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