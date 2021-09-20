Meteorolojiden kritik uyarı: Şiddetli yağış geliyor

20 Eylül güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da gece saatlerinden sonra kısa süreli ve sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de gök gürültülü olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas'ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak

Ayrıca, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıkları Perşembe gününe kadar yaklaşık 10 derece düşecek.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık