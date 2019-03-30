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Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...

Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Samsun, Tokat ve Ordu çevrelerinde yağış bekleniyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 06:45
Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Diyarbakır’ın kuzeydoğusu ve Batman’ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı görülecek.

Bölgelere ilişkin uyarılar

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik yamaçlardaki çığ oluşma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara ve Ege’de kuvvetli zaman zaman fırtına, Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı) ve Kuzey Ege’de (İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi durumları karşısında dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Doğu bölgelerinde görülecek yağışların, Hakkari, Bitlis, Muş ve Bingöl çevreleri ile Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli’nin kuzey, Diyarbakır’ın Kulp ve Batman’ın Sason ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayıyle birlikte ulaşımda aksamalar, yer yer tipi şeklinde yağış ve çığ düşme riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Güneydoğu kesimlerde görülecek yağışların, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 06:45
  1. Kilis
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Şanlıurfa
  5. Tunceli
  6. Siirt
  7. Muş
  8. Mardin
  9. Manisa
  10. Malatya
  11. İzmir
  12. Hatay
  13. Hakkari
  14. Gaziantep
  15. Elazığ
  16. Diyarbakır
  17. Çanakkale
  18. Bursa
  19. Bitlis
  20. Bingöl
  21. Balıkesir
  22. Adıyaman
  23. Meteoroloji
  24. GÜNCEL Haberleri

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