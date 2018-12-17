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Meteorolojiden kritik uyarı: Kar ve sağanak...

Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar bekleniyor.

17 Aralık 2018 Pazartesi 06:34
Meteorolojiden kritik uyarı: Kar ve sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güneyi, Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Hakkari ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 06:34
  1. Düzce
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. Hakkari
  5. Bolu
  6. kar
  7. sağanak
  8. ege
  9. akdeniz

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