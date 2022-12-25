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Aktüel Meteorolojiden kritik uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor
Aktüel

Meteorolojiden kritik uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor

Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına, Hatay ve Güneydoğu'da ise sağanak yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 15:18:00 -
Meteorolojiden kritik uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Rüzgarın Batı Akdeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra, Orta Akdeniz'de ise salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Öte yandan yarın Hatay, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Mardin'in ve Diyarbakır'ın batı kesimlerinde zaman zaman çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların Adıyaman'ın kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde, Malatya'nın güneyinin yüksek kesimlerinde ve Gaziantep'in yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamlar, buzlanma, don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Yorumlar

Ahmet Demir.

Ne yapalım.tuvalet kağıdı kullanmayalım mı. Zaten haber başlığınız bir tuhaf. .."Tuvalet kağıdı kullananlar" Bu haberi yapanlar tuvalet kağıdı kullanmıyorlar sanırım.
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