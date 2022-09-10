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Gündem Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Gündem

Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji’nin hava durumu verileri göre yurt genelinde 'sağanak yağış' bekleniyor. Yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre haftanın ilk gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 23:17:00 -
Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde 'sağanak yağış' ve ' gök gürültülü sağanak yağış'ların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları, sel ve su baskınları ile aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji'den alınan güncel verilere hata başında yurdun özellikle, Trakya, Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu ve Kıyı Ege illerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Salı günü sağanak yağış etkisini artıracak

Meteorolojinin güncel hava tahmin raporundan edinilen bilgilere göre, haftanın ilk gününden sonra (12 Eylül Salı günü) sağanak yağış ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etki alanını artırması bekleniyor.

Hafta ortasından sonra ise yağışların özellikle Doğu kesiminde etkili olması bekleniyor. Doğu Karadeniz illeri başta olmak üzere 13 Eylül Çarşamba günü; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde de sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yurt genelinde 5 gün boyunca etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle, meteoroloji, vatandaşları tedbir alması konusunda uyarıyor.

 

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