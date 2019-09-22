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Meteoroloji'den kritik uyarı!

Meteorolojiden alınan bilgilere göre yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

22 Eylül 2019 Pazar 08:10
Meteoroloji'den kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan bilgilere göre yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ege'de rüzgarın hızı 60 km

Rüzgarın Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin altında

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre şehirlerimizde sıcaklık ise şöyle...

ANKARA: 19, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 22, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 30, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 31, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ: 19, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

RİZE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

AĞRI: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 18, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 29, Az bulutlu ve açık.

MARDİN: 27, Az bulutlu ve açık.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 08:10
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Giresun
  4. Artvin
  5. Kuzey Ege
  6. Doğu Anadolu
  7. Güneydoğu Anadolu
  8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  9. hava durumu

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