Meteoroloji'den kritik kar uyarısı! Beklenen kar kalınlığı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğle saatlerinde yapılan açıklamada hafta sonu soğuk ve kar beklendiğini kaydedilmişti. Meteoroloji'den yeni bir açıklama yapıldı. Yeni açıklamada kar yağışının özellikle Marmara'nın batısında kuvvetli olacağı belirtildi.

"Yer yer kuvvetli olması bekleniyor"

Açıklama şu bilgilere yer verildi:

"Yarın cumartesi Marmara’da görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli’nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne’nin güney ilçeleri; doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) olması bekleniyor"

"3-8 cm kar örtüsü beklenmektedir"

"İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakasının batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul’un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklenmektedir.