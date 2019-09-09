Meteoroloji'den kritik İstanbul uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi.09 Eylül 2019 Pazartesi 10:56
Meteoroloji'den aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Okulların açılmasının akabinde bir hareketlilik yaşarken, milyonlarca veli de 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. MGM de bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Doğu Karadeniz'de etkisini gösteren sağanak yağışların Batı bölgelerinde de etkisini hissettirmesi beklenirken sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı aktarıldı. İstanbul için sağanak ve gök gürültülü yağışa dikkat çeken Meteoroloji, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve ulaşımda aksamalar karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin ve Van çevreleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgelerimizde hava durumu
Marmara
Parçalı bulutlu, İstanbul'un kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan, Kars, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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