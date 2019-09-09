Meteoroloji'den kritik İstanbul uyarısı

Meteoroloji'den aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Okulların açılmasının akabinde bir hareketlilik yaşarken, milyonlarca veli de 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. MGM de bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Doğu Karadeniz'de etkisini gösteren sağanak yağışların Batı bölgelerinde de etkisini hissettirmesi beklenirken sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı aktarıldı. İstanbul için sağanak ve gök gürültülü yağışa dikkat çeken Meteoroloji, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve ulaşımda aksamalar karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin ve Van çevreleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava durumu

Marmara

Parçalı bulutlu, İstanbul'un kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan, Kars, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık