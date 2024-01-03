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Avrupa Meteorolojiden kötü haber
Avrupa

Meteorolojiden kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-01-03 07:49:00 -
Meteorolojiden kötü haber

Almanya'nın pek çok bölgesinde nehir suları yükselip kent ve kasabayı tehdit ederken, Meteoroloji Dairesi kötü haber verdi.

Daire, önümüzdeki günler için daha fazla yağmur öngördü. Bugün için "şiddetli ve sürekli yağmur" uyarısı yapan daire, yarın akşama doğru ülkenin güneybatı kesimlerinde fırtınayla birlikte sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların hafta sonuna dek sürmesi bekleniyor. OFFENBACH

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