Meteorolojiden kötü haber
Almanya'nın pek çok bölgesinde nehir suları yükselip kent ve kasabayı tehdit ederken, Meteoroloji Dairesi kötü haber verdi.
Daire, önümüzdeki günler için daha fazla yağmur öngördü. Bugün için "şiddetli ve sürekli yağmur" uyarısı yapan daire, yarın akşama doğru ülkenin güneybatı kesimlerinde fırtınayla birlikte sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların hafta sonuna dek sürmesi bekleniyor. OFFENBACH
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