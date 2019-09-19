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Meteoroloji'den 'kimyasal' yağmuruyla ilgili açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki yangın sırasında gökyüzüne karışan kimyasalların Türkiye için tehlike yaratmayacağını ve bu gecenin geç saatlerine kadar ülkeyi terk edeceğini duyurdu.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:09
Meteoroloji'den 'kimyasal' yağmuruyla ilgili açıklama

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Tuzla'da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye'yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir" denildi.

Tuzla'da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasalların İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir için tehlikeli olacağı iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:09
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