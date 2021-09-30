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Yaşam Meteorolojiden Kars ve Ardahan'a uyarı
Yaşam

Meteorolojiden Kars ve Ardahan'a uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars ve Ardahan'da akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 16:51:00 -
Meteorolojiden Kars ve Ardahan'a uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, söz konusu illerin çevrelerinde saat 19.30'a kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Su baskını, sel, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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