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Meteoroloji'den Karadeniz'de yeni yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’le ilgili yeni yağış uyarısında bulundu. Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’in kıyı ilçelerinde 100 mm üzerinde yeni bir yağışın meydana gelmesinin beklendiğini kaydetti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:10
Meteoroloji'den Karadeniz'de yeni yağış uyarısı!

Meteoroloji’den yapılan açıklama şöyle:

“Dün yayınlanan uyarılarda bu sabahtan yarın öğle saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde beklenen yağışların kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı belirtilmişti. Bugün şuana kadar bölgede 20 ila 100 mm arasında yağış kaydedildi. Ölçümlere göre bugün en fazla yağış Ordu’da Çaybaşı’da 95, Perşembe’de 78, İkizce’de 66, Ünye ve Fatsa’da 40 mm olarak kaydedildi.

Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre yağışların bu gece yine Samsun’un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği ve metrekareye yer yer 100 mm üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağında doygun oldu da dikkate alınarak meydana gelebilecek ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riski ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaya devam edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca şiddetli yağışlarla birlikte rüzgarın bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar Karadeniz’in doğusunda denizde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği de beklenmektedir. Özellikle denizce ve balıkçılarımızın dikkatli olmaları gerekmektedir.”

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:10
  1. Samsun
  2. Rize
  3. Ordu
  4. Giresun
  5. Artvin
  6. Meteoroloji
  7. karadeniz
  8. hava durumu

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